Bobbiate, attraversamento pedonale più sicuro

Sono cominciati ieri mattina, lunedì 24 agosto, all’incrocio tra le vie Francesco Daverio e Ambrogio Zonda, i lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale sicuro. L’intervento, dal costo complessivo di 50mila euro, prevede nel dettaglio un attraversamento rialzato e la tracciatura dei percorsi per i non vedenti.

«Aumentiamo la sicurezza stradale – afferma l’assessore a Mobilità e Lavori pubblici Andrea Civati – per tutto il quartiere. Parliamo di un attraversamento molto utilizzato, sia dagli studenti della vicina scuola e dalle loro famiglie, sia dagli altri residenti di Bobbiate. Continua così il nostro impegno per una mobilità pedonale sicura, che sta cambiando il volto di Varese in più punti della città».