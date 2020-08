Il campionato della Openjobmetis: c’è Brescia all’esordio

Inizierà a Masnago contro la Germani Brescia il campionato 2020-2021 della Openjobmetis. Il prossimo 27 settembre, per la prima giornata della nuova stagione di Serie A1, a Varese arriverà la Leonessa, sempre che non ci siano intoppi dovuti alla pandemia. Proprio a Brescia, tra l’altro, nelle ultime ore sono stati sospesi gli allenamenti per un sospetto caso di positività.

Tornando ai calendari della stagione che sta per iniziare, la Legabasket avrebbe dovuto pubblicarli oggi – giovedì 20 agosto – alle 12 ma il portale specializzato Sportando ha scoperto che, forse per un errore, proprio sul sito ufficiale istituzionale sono state pubblicate tutte le giornate della stagione nella serata di ieri, riuscendo così a carpire delle anticipazioni. La Lega ha poi oscurato il calendario, che verrà quindi pubblicato integralmente a mezzogiorno di oggi come da previsioni.

E così, ecco quanto è uscito riguardo la Openjobmetis: prima giornata contro Brescia in casa, seconda (4 ottobre) a Bologna contro la Fortitudo, poi il 20 dicembre a Venezia e il 27 dicembre arriverà in città Treviso. L’ultima di campionato sarà contro Brindisi.

Questo ciò che è stato divulgato da Sportando, in attesa delle 12 e del calendario completo.