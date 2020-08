Strautins, personalità per la Pallacanestro Varese: “Mi sento pronto”

Giornata di presentazioni in casa Pallacanestro Varese, che continua il “giro” per mostrare ai tifosi biancorossi i nuovi arrivi. Tocca ad Arturs Strautins, 21enne ala lettone che arriva alla corte di coach Attilio Caja con l’ambizione di giocare da protagonista con la maglia targata Openjobmetis.

La prima a parlare è stata la padrona di casa, Alessandra Piazzon, proprietaria del Relais Ca’ Dei Santi di via Molini Trotti a Varese: «Siamo felici di essere vicini alla Pallacanestro Varese, crediamo nel loro progetto e nella loro serietà. La squadra è il biglietto da visita per la città nel mondo, invito tutti ad unirsi a noi per sostenere la società».

Al General Manager Andrea Conti è toccato invece il compito di presentare il giocatore: «Possiamo ora svelare che l’accordo è nato in periodo pre-covid, guardando al discorso di “italiani di formazione”. Lo riteniamo un ragazzo di prospettiva, di fisicità e ha la prima vera opportunità di misurarsi ad alto livello. Avrà un ruolo di responsabilità perché sarà il nostro 3 titolare e molto passerà dalle sue mani. Ha già esperienze di buon livello, deve dimostrare di essere pronto. Ha tante qualità, deve migliorare nella continuità ma nel panorama degli italiani di formazione è un pezzo di grande prospettiva».

E dopo una presentazione importante da parte del suo gm, la voce dell’ala lettone non trema: «Quando il mio agente mi ha detto di Varese sono stato molto contento perché è una squadra di grande storia. Sono contento delle responsabilità che mi sta dando la società e mi sento pronto per questa stagione. Ho fatto un gran lavoro durante l’estate e sono consapevole che devo compiere un grande step per la mia carriera».

«La sola cosa che posso fare – prosegue Strautins – è lavorare forte, devo essere pronto per ogni partita e dare tutto. La squadra mi ha fatto una bella impressione, è facile capire quello che ci chiedono gli allenatori e lo staff. La speranza è quella di fare bene, l’obiettivo deve essere quello di vincere ogni partita, iniziando dalla SuperCoppa di settimana prossima».

L’ambizione, nonostante la giovane età, non manca a Strautins, che ora dovrà dimostrare sul campo le proprie capacità e ripagare la fiducia del club.