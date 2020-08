La Openjobmetis trova subito Milano in un derby di Supercoppa

Sarà il derby contro l’Olimpia Milano la prima partita della stagione 2020/21 per la Openjobmetis Varese. Confermata a inizio agosto la nuova formula della Supercoppa, che segnerà la ripartenza della pallacanestro italiana dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria, la Lega Basket Serie A ha infatti ufficializzato oggi, mercoledì 12 agosto, il calendario del torneo.

Inserita nel girone A con Milano, Brescia e Cantù, la Openjobmetis Varese esordirà sabato 29 agosto tra le mura amiche della Enerxenia Arena nella non semplice partita che segnerà inoltre l’esordio di Luis Scola proprio contro i suoi ex compagni di squadra, eterni rivali per la compagine varesina.

Martedì 1 settembre i biancorossi affronteranno poi in trasferta la Germani mentre tre giorni dopo, il 4 settembre, torneranno a Masnago per la sfida contro l’Acqua S.Bernardo. Lunedì 7 e giovedì 10 settembre doppia trasferta per i ragazzi di coach Caja (rispettivamente contro Cantù e Milano) che chiuderanno il girone domenica 13 con la partita casalinga contro Brescia.

Ad accedere alla fase finale del torneo sarà la prima squadra classificata di ogni girone (quattro in totale) che disputerà le Final Four alla Virtus Segafredo Arena di Bologna venerdì 18 e domenica 20 settembre.