Basket, pronta la Supercoppa: derby d’estate per la Openjobmetis

Il basket agonistico italiano di primo livello ripartirà con la Supercoppa allargata a tutte le sedici squadre della Serie A. Lo ha confermato oggi Legabasket nella propria assemblea che è servita innanzitutto a ratificare le partecipanti al prossimo campionato (ammesse in extremis Cremona e Roma: rispetto all’anno scorso manca solo Pistoia, autoretrocessa in A2) e quindi a definire quella che sarà la prima competizione stagionale.

La Supercoppa, appunto, che avrà una formula inedita per questa manifestazione, simile a quella della vecchia Coppa Italia (prima dell’era Final Four e Final Eight): quattro gironi eliminatori all’italiana con gare di andata e ritorno, ognuno dei quali promuoverà una squadra alle Final Four. I raggruppamenti sono stati fatti su base territoriale per ridurre al minimo spostamenti e pernottamenti, e così per la Openjobmetis sarà subito tempo di derby: il gruppo A infatti comprende Varese, Milano e Cantù oltre a Brescia (la quinta lombarda, Cremona, è finita con le emiliane).

Le partite prenderanno il via giovedì 27 agosto e avere un ritmo serrato, simile a quello delle più tradizionali amichevoli estive; fino a ora non è stato stilato un calendario ma Legabasket ha deciso le date e la sede delle finali. La Supercoppa sarà quindi assegnata a Bologna (alla Virtus Segafredo Arena, l’impianto costruito in fiera) tra venerdì 18 e domenica 20 settembre.

Per ora non sono state date indicazioni sulla eventuale presenza di pubblico nei palazzetti e questo sarà il grande tema da affrontare nei giorni a venire.

I RAGGRUPPAMENTI

Girone A: Basket Brescia Leonessa, Olimpia Milano, Pallacanestro Varese e Pallacanestro Cantù.

Girone B: Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana.

Girone C: Umana Reyer Venezia, Aquila Basket Trento, Universo Treviso Basket e Pallacanestro Trieste.

Girone D: Dinamo Sassari, New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro.