Triple, difesa e grinta: la Openjobmetis conferma Ingus Jakovics

Terminata la soap opera Tambone, la Openjobmetis ha concluso il proprio mercato estivo richiamando in servizio Ingus Jakovics, il “soldato” del Baltico arrivato nello scorso settembre a Varese da “tappabuchi” (inizialmente aveva un contratto a termine per rimpiazzare l’infortunato Clark) e capace di aprirsi la strada a suon di buone prestazioni, di canestri da tre punti e da tanta difesa arcigna, come piace a coach Attilio Caja.

Jako, classe 1993, era rimasto in attesa di una decisione dal club biancorosso che, da diversi giorni, aveva capito che con Tambone il matrimonio non sarebbe potuto proseguire; non appena si è risolta la questione con la guardia romana (che giocherà a Pesaro), la società del presidente Vittorelli ha dato il via libera definitivo per ingaggiare il giocatore baltico. Il quale, nella stagione passata, ha giocato 19 partite sfiorando la doppia cifra di media punti (9,8) con il 33% nel tiro pesante, oltre l’80% dalla lunetta e quasi due assist distribuiti in 18 minuti di impiego.

La guardia nata a Madona, prima di sbarcare in Serie A, ha vinto due volte il campionato lettone con le maglie del VEF Riga e del Ventspils oltre ad aver giocato anche con la formazione russa del Nižnij Novgorod dove ebbe come compagno di squadra Siim-Sander Vene (che nel frattempo si è sposato: auguri!). Nello scacchiere a disposizione di Caja, Jakovics sarà il “cambio” della guardia titolare, ovvero Toney Douglas che è anche l’unico giocatore del quale non è stato ufficializzato l’ingaggio; il contratto (vantaggioso per la società rispetto all’accordo con Tambone) sarà un annuale ma con una opzione anche per il 2021-22.

«Siamo contenti di aver firmato Ingus (che è anche nel giro della propria nazionale ndr) perché è un ragazzo che ha sempre tenuto molto a tornare a Varese – ha detto il gm Andrea Conti a margine dell’ingaggio – Ci ha dato moltissimo lo scorso anno da piacevole sorpresa e siamo consapevoli che possa diventare una bella conferma per il roster dell’anno prossimo. Continuiamo con la linea di avere in squadra giocatori molto motivati».