Tambone – Openjobmetis, gelo e divorzio: la guardia giocherà a Pesaro

Matteo Tambone non è più un giocatore della Pallacanestro Varese. Il play-guardia romano (ma nato in Austria, a Graz) è stato annunciato dalla Victoria Libertas Pesaro e ha così definitivamente troncato dopo tre stagioni il proprio rapporto con la Openjobmetis.

Un rapporto che – con i dirigenti – si era deteriorato nelle ultime settimane (ed è un peccato, visto che “Tambo” a Varese si è sempre ben distinto, in campo e fuori), dopo che il club biancorosso aveva proposto a lui e al suo agente un prolungamento di contratto con, però, un abbassamento di stipendio. Una politica scelta in questo periodo di post-Covid per contenere i costi, anche perché – roster alla mano – Tambone sarebbe stato l’italiano più pagato ma anche quello con un minore utilizzo, almeno sulla carta.

Il tiramolla tra le parti è durato quasi due settimane in più rispetto alla scadenza “naturale”, quel 10 luglio che era la data in cui sia il giocatore sia la società sarebbero potuti uscire dagli accordi in essere pagando una penale. Oggi però la telenovela si è risolta: Tambone passa così da Caja a un altro allenatore di spessore, Jasmin Repesa, e potrebbe ritrovarsi in squadra con Tyler Cain, obiettivo di mercato della Carpegna Prosciutto per giocare sotto i tabelloni. Varese ha annunciato una freddissima “risoluzione consensuale” senza neppure i convenevoli che di solito si usano in queste circostanze, tanto per dire a che punto sono arrivati i rapporti.

«Pallacanestro Varese comunica che in data odierna è stato risolto consensualmente l’accordo per le prestazioni sportive tra il Club biancorosso e l’atleta Matteo Tambone».

L’addio ufficiale a Tambone dovrebbe ora aprire la strada all’ultima mossa di mercato delle Openjobmetis: la riconferma di Ingus Jakovics, che si è meritato il posto con la buona stagione disputata nel 2019-20 ed è da tempo pronto a ritornare all’ombra delle Prealpi. Mentre l’altra guardia del recente passato, Jason Clark, è diretta a Torino.