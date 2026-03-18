Giuditta Pasta protagonista a Pesaro: presente anche l’assessora alla Cultura di Saronno

Ci sarà anche l’assessora alla Cultura del Comune di Saronno Maria Cornelia Proserpio all’incontro dedicato a Giuditta Pasta, in programma sabato 21 marzo alle 17.30 a Pesaro, nel Salone “Antonia Pallerini” di Palazzo Gradari.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Uno alla volta, per carità! – Storie di personaggi alla corte di Rossini” ed è dedicato alla figura della celebre cantante saronnese, soprannominata “La Divina”, tra le protagoniste assolute del teatro musicale dell’Ottocento.

La presenza dell’assessora Proserpio rappresenta un momento significativo per la città di Saronno, luogo natale della cantante e sede della raccolta museale “La Divina | Giuditta Pasta”, allestita a Villa Gianetti e dedicata proprio alla memoria dell’artista.

«Ho accolto con molto piacere l’invito da parte degli organizzatori per essere presente a questa manifestazione che tiene viva la memoria della cantante lirica saronnese – dice Maria Cornela Ptroserpio – La volontà della nostra Amministrazione e quella di fare di Giuditta Pasta un’icona sempre più importante legando ancor di più il suo nome a quello di Saronno».

Durante l’incontro di Pesaro la musicologa Carlida Steffan, docente di discipline storico-musicologiche al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, ripercorrerà la straordinaria carriera artistica di Giuditta Pasta (1797-1865), cantante che dominò i palcoscenici di mezza Europa lasciando un segno profondo nella storia dell’opera. L’incontro approfondirà la costruzione della sua carriera, la rete di collaborazioni artistiche e professionali che la accompagnò e il ruolo centrale che ebbe nel panorama musicale del XIX secolo, con particolare attenzione alle sue interpretazioni rossiniane.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Rossini con il patrocinio dei Comuni di Pesaro e Saronno, nell’ambito di una collaborazione culturale che valorizza la figura della grande cantante saronnese nel contesto della storia della musica e del teatro musicale europeo.

L’appuntamento sarà inoltre replicato il prossimo 9 maggio proprio a Saronno, offrendo alla città l’occasione di ospitare un nuovo momento di approfondimento dedicato a una delle figure più importanti della propria storia culturale.

L’ingresso all’incontro di Pesaro è libero fino a esaurimento posti.