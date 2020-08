Deposito incontrollato di rifiuti industriali, sigilli in un piazzale di viale Magenta

Sigilli all’interno dell’area industriale di viale Magenta, angolo via Toniolo, a Busto Arsizio. Nella giornata di venerdì gli agenti della Polizia Locale bustocchi hanno eseguito dei controlli all’interno della grande area industriale inglobata tra le case di Sacconago chiedendo e ottenendo il sequestro probatorio del piazzale dove erano stoccati in maniera non conforme.

Gli agenti si sono trovati davanti numerosi bidoni blu, alcuni vuoti e altri pieni di sostanze chimiche utilizzate dalle ditte che operano all’interno. I rifiuti, appartenuti alla tintoria Colortex, erano ammassati in una zona non al riparo dalle intemperie, in mezzo ad altri materiali. La decisione di sequestrare l’area per potervi effettuare alcuni accertamenti, è stata convalidata dal giudice per le indagini preliminari e i verbali sono ora in mano alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio che dovrà avviare una verifica sull’area.

Al momento non si conoscono i particolari del sequestro e solo un’indagine approfondita potrà chiarire se all’interno dell’area sono stati commessi reati ambientali e di che tipo. Sul posto è intervenuta anche l’Arpa che ha effettuato dei controlli sulle sostanze presenti nei bidoni.