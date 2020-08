Elezioni Saronno, il Partito Democratico presenta i 24 candidati

Il Partito Democratico di Saronno presenta i propri candidati che si presenteranno alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 al sostegno del candidato sindaco Augusto Airoldi.

Il capolista dei democratici saronnesi è Francesco Licata, candidato sindaco cinque anni fa proprio a Saronno e consigliere comunale uscente. Tra i candidati vi è inoltre la consigliera uscente Ilaria Maria Pagani, il segretario cittadino del Partito Democratico Mauro Domenico Lattuada e Mauro Rotondi, membro dell’assemblea regionale del Pd e del direttivo saronnese.

«Solidità ed esperienza per la Città e per una nuova sfida che richiede di essere protagonisti, perché nessun altro potrà farlo al nostro posto ed occuparci di Saronno è nostro dovere – scrive il gruppo saronnese dei democratici -. Ci presentiamo mettendoci la faccia e mettendoci sopratutto il cuore, il cuore per Saronno, per i nostri bambini e per il loro futuro, per le scuole, per le famiglie che mai come in questo momento necessitano, tutte, del sostegno delle istituzioni, per i giovani e i meno giovani, perché nessuno deve essere lasciato indietro, perché la sfida la dobbiamo vincere e ce la faremo, uniti e più forti di prima, più forti che mai».

Di seguito i nomi dei candidati: