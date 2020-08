Esplosione in un negozio di Castellanza

Un forte boato si è udito in Viale Lombardia a Castellanza, intorno alle 12.00 di domenica 16 agosto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, da Milano e da Legnano. Origine dell’esplosione un negozio di Viale Lombardia, con la saracinesca abbassata e dal quale è poi fuoriuscito molto fumo. Non sono rimaste ferite persone in maniera grave. Presenti anche i carabinieri di Busto Arsizio.