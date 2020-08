Ferragosto, pioggia mia non ti conosco

Ferragosto caldo e ben soleggiato. Sono queste le previsioni del Centro Geofisico Prealpino che, di fatto, danno il via libera a gite e grigliate.

Il temporale ha rinfrescato l’aria questa mattina, giovedì 13 agosto, ma le temperature torneranno ad alzarsi nei prossimi due giorni.

Ecco quindi il meteo dei prossimi giorni:

Giovedì: parzialmente soleggiato con molti cumuli al mattino e nel pomeriggio. Rovesci e temporali anche intensi più probabili in montagna. In serata via via asciutto. Temperature massime in calo.

Venerdì: nuovamente soleggiato. Cumuli nelle ore più calde con rovesci e qualche temporale in montagna. Asciutto sul resto della regione. Temperature massime in lieve aumento.

Sabato: ben soleggiato e probabilmente asciutto. Temperature massime e minime in aumento.