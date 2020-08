Fiera del disco a Rescaldina

Domenica 30 agosto a Rescaldina allo Sport+Center si Via Barbara Melzi 83, l’associazione culturale Rock Paradise, in collaborazione con Sport+Center organizzerà la Mostra Mercato del Disco. Parteciperanno oltre 20 espositori, con migliaia di dischi in vinile, CD e DVD.

L’ingresso è gratuito con la possibilità di scambiare dischi e cd non più utilizzati e un ampio parcheggio. La fiera sarà aperta dalle 10 alle 19.