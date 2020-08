Giancarlo De Bernardi è pronto a candidarsi a Laveno Mombello

Giancarlo De Bernardi è tra i candidati sindaco delle prossime elezioni amministrative di Laveno Mombello. Il consigliere comunale di minoranza ed ex vicesindaco durante il mandato di Graziella Giacon, tiene a precisare che la sua è una candidatura anche in forse, ma la lista sembra essere già pronta.

«La certezza ci sarà nel momento in cui depositeremo i documenti», commenta De Bernardi. Nell’attesa del 21 agosto (le liste dovranno essere presentate entro le 12 del 22 ndr), spiega di aver raccolto intorno a se i dodici nomi che lo accompagneranno in questa avventura politica.

«Si tratta di volti conosciuti ma che hanno poco a che fare con la politica», sottolinea. Non ci sarà, ad esempio, quello dell’ex sindaco Graziella Giacon con la quale De Bernardi ha condiviso gli ultimi dieci anni di politica. «Sono molto felice della sua candidatura – commenta Giacon -. De Bernardi ha una lunga esperienza che può essere utile per realizzare progetti concreti».

Esponente di centrodestra, vicino a Lombardia Ideale, De Bernardi questa volta corre da solo. Il candidato scelto da Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia è infatti Andrea Trezzi. «La nostra non è una lista per contrapporci ma per proseguire un programma di riqualificazione del comune – sottolinea -. In questi anni Laveno Mombello è stata penalizzata e vogliamo investire in settori da tempo trascurati come il turismo, la cultura, il sociale, la viabilità urbanistica».

Gianluca De Bernardi, classe 1948, sposato, vive a Sangiano ma la sua esperienza politica è sempre stata a Laveno Mombello. Vicesindaco e assessore all’urbanistica dal 2010 al 2015, successivamente ha fatto parte della minoranza. De Bernardi è laureato in medicina Veterinaria, ha svolto il ruolo di veterinario comunale, quindi quello di responsabile del servizio veterinario all’Asl di Varese. Dal 2004 al 2010 è stato presidente della Società per la salvaguardia e il risanamento dei bacini della sponda orientale del Verbano Spa.

A Laveno Mombello corre per la candidatura a sindaco anche Paola Sabrina Bevilaqua per il centrosinistra, mentre è quasi certa la presenza di un’altra lista.