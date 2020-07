Elezioni di Laveno Mombello, Giacon: “Candidarmi? Non credo”

Graziella Giacon al momento è indecisa su una sua possibile candidatura alle prossime elezioni amministrative. Primo cittadino dal 2010 al 2015, in minoranza nell’ultima legislatura, è da sempre militante nella Lega Nord e al momento spiega: «La situazione mi sembra confusa e non penso di candidarmi».

I giochi sono ancora aperti ma Giacon spiega: «Sono in disaccordo su come si stanno portando avanti le cose in vista delle prossime elezioni amministrative. Se dovesse esserci bisogno resto a disposizione ma al momento la mia decisione è più sul no».

Il centrodestra dunque, pensa al voto del 20 e 21 settembre e sta lavorando ad una lista che con probabilità non vedrà il nome dell’ex sindaco. «Al momento mi sembra ci sia ancora confusione. Personalmente non sto comunque lavorando per realizzare altre liste».

Nel frattempo l’attuale sindaco Ercole Ielmini ha dichiarato che è pronto a dire addio alla vita politica, mentre il gruppo di centrosinistra ha già il nome del candidato sindaco.