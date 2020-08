Il Governo ha deciso: da lunedì 17 agosto discoteche chiuse in tutta Italia

E’ stato approvato dal Governo nel pomeriggio di domenica 16 agosto il provvedimento per la sospensione delle attività di tutte le discoteche, le sale da ballo e i “locali assimilati”, a partire da domani, 17 agosto.

Il provvedimento avrà effetto in tutta Italia e resterà in vigore per tre settimane, almeno fino al 7 settembre.

La decisione è stata presa dopo un confronto in videoconferenza tra i ministri della Sanità, delle Regioni e dello Sviluppo economico e i governatori regionali. Non sono ammesse deroghe regionali.

Nell’ordinanza si stabilisce anche l’obbligo di indossare la mascherina, su tutto il territorio nazionale, dalle 18 alle 6 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico così come negli spazi pubblici come strade e piazze.

Il provvedimento ribadisce la decisione presa con il Dpcm del 7 agosto, che prevedeva la sospensione delle attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, decisione a cui diverse Regioni avevano risposto con una deroga, mentre Calabria e Basilicata avevano deciso in modo autonomo la chiusura dei locai.

Contrari e preoccupati anche i gestori, rappresentati dal sindacato dei locali da ballo che hanno ricordato come il settore fatturi circa 4 miliardi di euro oltre ad occupare circa 20mila lavoratori.