Incidente mortale a Parabiago, anche Bianca Ballabio non ce l’ha fatta

Bianca Ballabio, la giovane 20enne rimasta coinvolta nell’incidente sul Sempione domenica 2 agosto, è deceduta oggi, martedì 11 agosto, all’ospedale di Monza, dove era stata ricoverata subito dopo lo scontro tra la moto sulla quale si trovava con Pietro Calogero, morto sul colpo, e un’autovettura.

Trasportata immediatamente a Monza, la ragazza è rimasta in rianimazione per tutto questo periodo. Ieri sera, le prime notizie di un aggravamento. In giornata, alle 16.30, l’accertamento di morte cerebrale. I genitori hanno deciso di donare gli organi.