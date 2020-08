Nasdaq vola in borsa: ecco come sfruttare il trend

Si chiude la settimana positiva per l’indice Nasdaq, che beneficia dell’ottima performance di Apple, vicina ormai ai 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Nonostante la crisi di marzo, l’indice dell’industria tecnologica americana ritorna sulle quotazioni che le competono, e già lo scorso giugno aveva eguagliato i suoi massimi storici.

Non sorprende che moltissimi investitori siano tornati con decisione ad investire sull’indice, che sembra poter offrire ottime possibilità per l’immediato futuro.

Per investire in questo indice ci sono diverse possibilità, tra cui spiccano investimenti diretti e trading online in CFD. Cercheremo, dunque, di analizzare ognuna di queste forme di investimenti e capire quale può essere più adatta per investire nell’indice Nasdaq.

Investire indice Nasdaq: trading online e investimenti diretti

Gli investimenti diretti sono, ad oggi, il metodo più utilizzato per investire in azioni Nasdaq. Con questa metodologia è possibile entrare in possesso delle azioni, con le quali ottenere sia profitti dalla compravendita delle stesse, sia da possibili dividendi.

Si tratta, invero, di una metodologia assai dispendiosa, adatta soprattutto ai grandi player finanziari o comunque a chi può disporre di un buon capitale di partenza.

Inoltre, c’è da considerare che moltissime delle migliori società di quest’indice non rilasciano dividendi, per un motivo molto preciso.

Il settore tecnologico è tra i più competitivi al mondo, pertanto aziende come Amazon e Google preferiscono re-investire la quasi totalità dei profitti, anziché rilasciare dividendi.

Proprio per questo motivo, il trading online sta attirando sempre più utenti. Con i CFD non è possibile accedere ai dividendi, poiché non viene acquistato nessun asset.

Con i CFD è possibile ottenere profitti dalle semplici oscillazioni prodotte dal mercato. Altra differenza tra i due metodi di investimento presi in esame è il tipo di intermediario utilizzato.

In genere è attraverso le banche e gli istituti di credito che vengono compiuti degli investimenti diretti. Le banche possono garantire livelli di sicurezza davvero alti.

Il problema, anche in questo caso, sono i costi necessari a compiere gli investimenti. Molte banche, infatti, tendono ad applicare commissioni molto onerose su ogni operazione.

Situazione ben diversa per ciò che riguarda il trading online, che comunque necessita di un intermediario, detto broker, ma che al contrario delle banche non prevedono commissioni sulle operazioni.

Come scegliere un broker per investire nell’indice Nasdaq

Il trading online offre senza dubbio diverse possibilità di profitto, ma la scelta del broker, che diviene assolutamente essenziale a questo scopo, non va sottovalutata.

Scegliere il broker giusto è di cruciale importanza: in primis, vanno evitate le truffe, cosa non difficile per la verità, grazie alla tempestiva attività di vigilanza della CONSOB.

In secondo luogo, tra i broker affidabili e sicuri, si dovrà scegliere quello che meglio può adattarsi alle vostre esigenze da investitore.

Un trader esperto necessiterà di un broker completo e con un’offerta il più possibile vasta, anche a scapito delle semplicità di utilizzo.

Viceversa per un novizio sarà la semplicità del broker ad essere privilegiata, poiché la scarsa esperienza potrebbe diventare un problema con piattaforme più complesse.

Insomma, ogni utente dovrà capire quale broker meglio si addice al proprio livello e alle proprie possibilità.

Molti broker mettono a disposizione degli account demo, con i quali sarà possibile provare funzioni e strumenti di queste piattaforme, il tutto gratuitamente.

Inoltre, l’account demo è molto utile per coloro che hanno poca a nessuna esperienza con il settore, poiché consentirà loro di fare pratica ed investire sui mercati finanziari senza dover utilizzare denaro reale.

Ricordiamo, infine, che utilizzare un account demo con un broker qualsiasi, almeno tra quelli certificati ed affidabili, non impegnerà in nessun modo l’utente ad aprire un conto reale, pertanto sarà sempre in tempo per tornare indietro nel caso non soddisfatto dall’esperienza.