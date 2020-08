Pro Patria, il 10 settembre il calendario

L’inizio della nuova stagione di Serie C si avvicina e all’esordio in campionato – previsto per il 27 settembre – manca poco più di un mese.

Iniziano a delinearsi le date che attendono le contendenti della Serie C, intanto di sapere come verranno composti i gironi. Scontato che il “C” conterrà le formazioni del sud Italia, c’è da decidere se la suddivisione dei gruppi “A” e “B” verrà fatta in maniera orizzontale o verticale. Due le opzioni per la Pro Patria: o un girone tutto a nord fino al Friuli Venezia Giulia, oppure – come è stato l’anno scorso – un gruppo ovest, sarde e toscane comprese.

Intanto la Lega ha comunicato che i calendari verranno stilati il prossimo 10 settembre al Salone d’Onore del Coni a Roma. Un altro passo verso la nuova stagione.