Riattivato il servizio di guardia medica nel vecchio ospedale di Legnano

Da ieri sera, lunedì 10 agosto, il servizio di continuità assistenziale è tornato a Legnano. L’ambulatorio con gli uffici è ospitato al vecchio ospedale. La notizia è stata rilanciata dallo stesso assessore al Welfare Giulio Gallera.

Il servizio “ex guardia medica”, ricorda Legnanonews, dal 1° luglio, senza preventiva nota informativa, era stato chiuso nei locali accanto alla seda della Croce Bianca di Legnano, in via Stelvio.

Gli uffici erano stati trasferiti a Parabiago. La decisione aveva provocato molte le polemiche sia in ambito di medici di famiglia, all’oscuro del trasloco, sia politico con i candidati sindaco che manifestavano il loro stupore e un profondo dissenso. Non ultimo anche l’intervento del commissario dr.ssa Cristiana Cirelli.