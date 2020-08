Sbatte contro un’auto parcheggiata e si ribalta in centro a Besnate

Incidente stradale questa sera – giovedì 6 agosto – nella centrale via Matteotti a Besnate.

Una signora di 75 anni ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro una macchina parcheggiata che ha fatto da trampolino portando al ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa che hanno aiutato il personale sanitario e messo in sicurezza l’auto.

La donna, dopo i primi soccorsi, è stata trasportata in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.