Screening e tamponi a tappeto per i docenti prima del ritorno in classe

Confronto tra Regioni sul tema della salute per programmare il rientro in classe in sicurezza. Dopo il confronto, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha annunciato uno screening a tappeto con test sierologici e tamponi sui docenti a partire da fine agosto.

Tra le iniziative di prevenzione definite dalla giunta anche la possibilità data al medico competente di prenotare direttamente il tampone per tutti i lavoratori. Una facoltà che sarà strategica da settembre in poi.

Il monitoraggio del territorio, attualmente, avviene attraverso le attività di contact tracing gestita da Ats Insubria che ha attivato un portale a disposizione dei medici di base e il medico di continuità assistenziale per chiedere i tamponi. L’attività, dal 1 agosto, è svolta dalle due Asst secondo modelli differenti.