Supercoppa a Masnago: Openjobmetis-EA7 in diretta

Lo storico derby tra Varese e Milano fa ripartire il basket nella nostra città: sabato 29 agosto, a partire dalle ore 18, si gioca a Masnago un match valido per la Supercoppa Italiana alla quale partecipano tutte le squadre di Serie A. La gara si disputa a porte chiuse: per seguirne la cronaca però c’è il nostro liveblog nel quale aggiorneremo il match azione dopo azione.

Per commentare scrivete nello spazio commenti o usate l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.