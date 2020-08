Porte chiuse, canestri aperti: la Openjobmetis ospita Milano in Supercoppa

In un certo senso, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Da quella vigilia – era il 7 di marzo – di derby a Masnago, con la Openjobmetis pronta a ospitare (e magari a sorprendere) l’EA7 Milano, una partita che non venne mai disputata perché proprio in quel sabato sera il Governo proclamò il lockdown e sospendendo quindi anche quelle gare sportive pur già previste a porte chiuse.

Quasi sei mesi dopo si riparte, e di fronte ci saranno ancora Varese e l’Olimpia con gli stessi allenatori, nel medesimo impianto, sempre a porte chiuse ma con profonde variazioni nei due organici delle squadre. Anche la competizione è differente: la partita in programma sabato 29 agosto dalle ore 18 vale infatti per la Supercoppa, torneo che ha già visto l’esordio di Milano che ha subito triturato Cantù per 101-71.

Un risultato che fa già da monito per la banda di Caja, che mai come quest’anno è impossibile da decifrare prima di vederla in campo. La Openjobmetis infatti sta lavorando a porte rigorosamente chiuse e anche le partitelle d’allenamento non ufficiali sono state blindate per via delle disposizioni anti-Covid. Una situazione da “cortina di ferro”, solo che a essere segreta questa volta non è qualche antica avversaria del Patto di Varsavia ma la squadra più amata e seguita della provincia di Varese.

Solo il match con Milano quindi consentirà a tifosi e addetti ai lavori di vedere in campo il corposo gruppo di nuovi arrivati, alcuni dei quali – Anderson e Morse in particolare – sono davvero tutti da scoprire. Il match di Supercoppa sarà anche l’esordio ufficiale dell’uomo più atteso, Luis Scola, che si troverà di fronte la propria ex squadra: contro di lui Tarczewski, con cui divideva il ruolo fino a marzo, e Kyle Hines, tornato in Italia dopo avere vinto tutto con il CSKA. Se avete buona memoria, vi ricorderete di lui a Masnago: giocava in quella Veroli che contese fino all’ultima giornata la promozione in A1 della Cimberio di Pillastrini. Da lì, poi, spiccò il volo per diventare il miglior pivot di Eurolega.

Luis Scola

La Openjobmetis si appresta anche a scoprire Toney Douglas: la guardia era attesa all’esordio in quel famoso 8 marzo ma questa volta vestirà davvero la canotta biancorossa. La sua partita andrà presa con le molle, visto che l’ex NBA è stato l’ultimo a raggiungere Varese (ha trascorso la quarantena a Londra) e ha disputato “mezza manciata” di allenamenti sotto la guida di Caja. Non ci si aspettano quindi particolari botti, tanto più che si troverà di fronte un cast avversario da paura (Punter, Delaney, Moraschini, a occhio). Sarà del match anche Giovanni De Nicolao, fermato nei giorni scorsi da un malessere di natura alimentare ma poi rientrato regolarmente in gruppo.

Milano, come accennato, ha travolto Cantù e si affaccia ancora una volta alla Serie A come vera corazzata: l’acquisto più avvincente è stato quello di Gigi Datome, ma con lui sono arrivati Davide Moretti (figlio dell’ex tecnico della OJM), il già citato Hines, l’ex trentino Shields, l’ex virussino Punter e due volpi d’alta quota come Delaney e LeDay. L’obiettivo dell’Olimpia è fare tanta strada anche in Eurolega: il potenziale c’è ed Ettore Messina proverà a sfruttarlo al meglio. Anche per riscattare le cocenti delusioni dello scorso anno.

DIRETTAVN

La partita valida per la Supercoppa Italiana sarà raccontata in diretta da VareseNews con il consueto liveblog attivo dalla serata di venerdì. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il pronostico-sondaggio pre-gara. I lettori possono interagire scrivendo nello spazio commenti del live o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare il live, CLICCATE QUI.