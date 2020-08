Test di categoria per il Città di Varese

Dopo i due impegni contro squadre di categorie inferiore come il Bosto e l’Fbc Saronno, il Città di Varese affronterà la prima amichevole contro una squadra di pari categoria.

Domenica 30 agosto (fischio d’inizio alle ore 18.00) i biancorossi scenderanno in campo a Giussano per affrontare la Vis Nova, neopromossa in Serie D.

Un test dal quale quindi ci si aspetta qualche risposta rispetto al lavoro svolto fino a oggi da Viscomi e compagni. Mister David Sassarini proseguirà così il rodaggio del suo 4-2-3-1, modulo adottato in questo inizio di precampionato.

Nonostante il maltempo previsto anche per la giornata di domenica la partita non dovrebbe essere in forse.