Città di Varese, battuto 5-1 in amichevole l’Fbc Saronno

Prima vera amichevole per il Città di Varese, che nella serata di giovedì 27 agosto è sceso in campo al “Colombo-Gianetti” di Saronno per affrontare l’Fbc Saronno, formazione che giocherà il prossimo campionato di Prima Categoria.

La sfida è finita 5-1 per i varesini, con i biancorossi che hanno chiuso 3-0 il primo tempo grazie alla doppietta di Lillo e ad un autogol. Nella ripresa, dopo il gol in apertura di Iacovellis per i padroni di casa, sono arrivate le reti di Disabato su rigore e il giovane Ritondal.

Il prossimo appuntamento per i biancorossi sarà tra tre giorni – domenica 30 agosto – a Giussano contro la Vis Nova, squadra neopromossa in Serie D. Sarà quindi il primo test contro una formazione di pari categoria per i ragazzi di mister Sassarini.