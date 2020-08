Una folla commossa a Legnano per l’ultimo saluto a Bianca

Tanti, tantissimi giovani all’ultimo saluto a Pietro Calogero, lunedì scorso a Nerviano, altrettanto oggi a San Domenico, a Legnano, per i funerali di Bianca Ballabio, le due giovani vittime dell’incidente stradale sul Sempione di domenica 3 agosto.

Una folla che non ha trovato completamente posto nella pur vasta chiesa di corso Garibaldi, composta e discreta. Tanta partecipazione ha confermato quanto fosse sincero e profondo l’affetto verso Bianca e quanto attuale sia quello verso i suoi famigliari. Nella cerimonia di Nerviano, il sacerdote aveva parlato di parole difficili da pronunciare in un lutto come questo. Oggi, don Marco Lodovici, che ha concelebrato il rito funebre con mons. Angelo Cairati e don Davide Toffaloni, ha invece definito «parole piccole quelle destinate a sostenere il dolore di questa morte. A volte – ha ricordato il parroco di San Domenico – sarebbe preferibile il silenzio che fa emergere ancora più la partecipazione. Così adesso Bianca rivive nei ricordi, con gli affetti famigliari, l’importanza delle amicizie, l’impegno per lo studio, l’amore per la musica. Eppure, questo non basta, perchè non possiamo fermarci al passato, abbiamo bisogno del sentimento della speranza che coincide con il futuro e con la Parola di Dio cui aggrapparci».

Nel saluto di amici e amiche, il profilo di Bianca è emerso in tutta la sua giovinezza, trasparenza, voglia di vivere e di sorridere sempre: «Grazie Bianca per aver fatto parte della nostra vita. Grazie per essere stata una ragazza solare, per tutti i momenti passati insieme. Grazie per i tuoi buffi modi di fare, per l’energia che sapevi trasmettere».

All’uscita del feretro dalla chiesa, piazzale strapieno e strada chiusa al traffico. Famigliari avvolti in un abbraccio totale e pallocini bianchi che si sono levati in cielo per l’ultimo messaggio d’amore degli amici. Bianca adesso riposa nella cappella di famiglia al cimitero monumentale di Legnano.