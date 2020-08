Viaggiare in Italia: i migliori modi per muoversi in vacanza

Muoversi in Italia

Italia, da sempre il Bel Paese. Uno dei luoghi più stupendi del nostro pianeta in cui andare in vacanza. Un territorio che, per quanto piccolo possa apparire rispetto ad altri stati, racchiude in sé la maggior parte delle meraviglie del nostro mondo.

Arte, storia, cultura, luoghi ancora incontaminati, splendide isole, mare, montagna, pianura. Non manca proprio nulla al nostro tanto amato stivale.

Ed è proprio per questo che l’Italia, ogni anno, attira milioni e milioni di turisti provenienti da tutte le parti del pianeta, soprattutto d’oltre oceano, costituendo per molti la meta sognata da tutta una vita.

La bontà del cibo e l’elevata arte culinaria dei nostri concittadini, i monumenti ricchi di fascino, il calore degli abitanti e le tradizioni che da secoli vengono tramandate di padre in figlio, non possono non ammaliare e conquistare chi vive fuori dal nostro territorio. Ecco perché da sempre l’Italia è il luogo ideale per una vacanza felice o anche solo per un week end fuori porta.

Come muoversi in vacanza in Italia: i migliori modi per non trovarsi in difficoltà

Muoversi in Italia, sotto un certo punto di vista, non è poi così difficoltoso come si potrebbe pensare in un primo momento. Rispetto ad altre nazioni, infatti, in cui le distanze sono sconfinante e per spostarsi da un posto all’altro bisogna percorre chilometri e chilometri di distanza, in Italia tutto è molto più a portata di mano e questo facilita sicuramente anche i tour dei viaggiatori.

Come muoversi in treno

Muoversi in treno è sicuramente il mezzo più economico e comodo che si può utilizzare per evitare tutta una serie di preoccupazioni: conoscere l’itinerario, doversi trovare su strade sconosciute, ritrovarsi imbottigliati in mezzo al traffico.

Viaggiare in treno, inoltre, consente di spostarsi fra i vari comuni – oggi quasi tutti ben serviti dalle linee ferroviarie del nostro paese – potendo ammirare i paesaggi esterni e senza avere la preoccupazione di rimanere costantemente attenti e vigili alla guida.

La rete ferroviaria italiana è ben sviluppata e, grazie al sistema dell’alta velocità delle Frecce di Trenitalia e ai percorsi dell’operatore privato Italo, consente di effettuare moltissime tratte tra i principali centri attrattivi in pochissime ore.

Tutti i vagoni sono piuttosto comodi e all’interno dei treni sono presenti anche servizi ristorativi.

Sempre in collaborazione con Trenitalia, ci sono poi delle aziende che a livello locale gestiscono alcune zone regionali meno conosciute e ricercate, ma non per questo meno interessanti, come ad esempio Trenord e Ferrovie del Gargano.

La rete ferroviaria italiana viene completata dai treni regionali e interregionali che toccano tutti i più piccoli comuni d’Italia.

Spostarsi in treno è dunque molto conveniente, spesso anche a livello monetario, e oggi grazie alla possibilità di acquistare i biglietti anche on line risulta realmente semplice decidere i propri itinerari anche all’ultimo momento.

Come muoversi in camper

Per chi invece è amante della guida e vuole potersi godere ogni piccolo istante del proprio viaggio, il consiglio è quello di utilizzare il camper per la propria vacanza italiana.

Il camper è come una piccola casa su ruote, che permette di spostarsi a proprio piacimento, dove e quando si vuole, senza doversi attenere a regole ed orari precisi e già prestabiliti.

L’Italia ha infiniti stupendi angoli da riscoprire e può capitare all’ordine del giorno di innamorarsi durante il percorso di un posto specifico, di un singolare panorama o di un piccolo paesello dal quale non si vorrebbe più andar via.

Viaggiare in camper vuol dire avere la libertà di decidere di volta in volta quali luoghi visitare e con quali tempistiche.

Ricordiamo, inoltre, che ad esempio viaggiare in camper con la famiglia in Italia è senza ombra di dubbio il modo più economico per regalarsi una vacanza senza doversi preoccupare del proprio budget.

Cosa non del tutto trascurabile quando i componenti del proprio nucleo familiare sono parecchi e pertanto pernottare in hotel e pranzare e cenare al ristorante comporterebbe sicuramente una spesa più che impegnativa.

Dislocati su tutto il territorio italiano ci sono numerose aree di sosta dedicate ai camperisti, attrezzate in modo dignitoso ed efficiente, all’interno delle quali ci si può rilassare nei momenti di pausa, sentendosi in totale sicurezza.

Come muoversi in auto

Per tutti quelli che vogliono viaggiare in modo economico, ma che allo stesso tempo non vogliono rinunciare alla comodità di essere serviti e riveriti in un hotel oppure in strutture ricettive alternative e caratteristiche quali ad esempio bed and breakfast o agriturismi, la scelta migliore è senz’altro quella di spostarsi in macchina.

In Italia la rete autostradale è piuttosto buona e scorrevole e permette di visitare, percorrendo con facilità medio-lunghe distanze, la penisola da nord a sud.

L’auto è poi il mezzo più adatto per addentrarsi anche nelle più piccole e caratteristiche viuzze che altrimenti si farebbe difficoltà a raggiungere col bus o con altri tipi di mezzi di spostamento.

Se arrivate da parecchio lontano, non lasciatevi scoraggiare. Il noleggio auto è una delle attività più sviluppate, presenti e capillari in Italia.

Per chi ha bisogno di noleggi a lungo termine esistono anche delle convenientissime tariffe ad hoc studiate e promosse proprio per questo tipo di esigenza.

Se state pensando, dunque, a questo tipo di soluzione per la vostra vacanza in Italia prenotate ora un noleggio auto economico con Enjoy e gustatevi le bellezze del nostro paese.