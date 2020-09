Addio ai tre cedri di piazza Martiri a Gorla Maggiore

Addio ai tre cedri monumentali in piazza Martiri a Gorla Maggiore, erano malati da tempo e il loro abbattimento non poteva più essere rimandato. Questa mattina sono iniziati i lavori per la rimozione delle tre grandi piante che da moltissimi anni facevano ombra ai gorlesi che si fermavano nella piazza davanti al comune. Verranno sostituiti con altre essenze più adatte.

Così ha commentato il sindaco appena riconfermato Pietro Zappamiglio: «Sono iniziati i lavori di abbattimento degli alberi che hanno accompagnato molti eventi, discussioni, incontri in piazza Martiri nell’ultimo secolo. Scelta dolorosa ma necessaria per evitare danni alla comunità, come si evince dalla relazione dell’agronomo pubblicata sul sito del comune di Gorla Maggiore. Nei prossimi mesi gli alberi verranno sostituiti avendo cura di sceglierli in modo adeguato e idoneo in base alla posizione».