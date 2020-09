Al via “Teatro sull’acqua”: la rassegna diretta da Dacia Maraini

Conto alla rovescia per l’inizio di “Teatro sull’acqua”: la rassegna teatrale diretta da Dacia Maraini e organizzata dall’associazione “Festival delle 2 rocche”. La manifestazione da martedì 8 a domenica 13 settembre porterà in scena ad Arona lungo le rive del Lago Maggiore grandi classici della letteratura, storie dal passato e riflessioni sui più importanti temi dell’attualità.

La rassegna che ha ormai raggiunto la sua decima edizione è l’unico esempio italiano di produzioni teatrali su acqua. «Un teatro sottosopra – commentano gli organizzatori -, dove cambiare punto di vista è la regola, E neologismi come “nuot-attore” oppure “rem-attore” testimoniano quello che di moderno e inaspettato qui accade».

«Noi crediamo – afferma la scrittrice Dacia Maraini nel manifesto culturale dell’associazione – che la cultura sia necessaria al benessere di un paese, perché la cultura insegna a pensare e a capire, insegna ad unire le diversità nel rispetto della più distante identità. E crediamo che un festival internazionale di teatro e parola, che diventi scuola per i bambini e per adulti consapevoli, sia un luogo di incontri, di conoscenza, di approfondimento, di creazione, un luogo in cui imparare ad entrare nel futuro col piede leggero e sicuro».

Al fine di ridurre il rischio di nuovi contagi, l’edizione 2020 di “Teatro sull’acqua” si svolgerà completamente all’aperto. Per tutti gli eventi sarà inoltre previsto un biglietto d’ingresso, anche per gli spettacoli di strada e gli incontri con gli autori, al fine di raccogliere i dati di tutti e avere sotto controllo l’afflusso del pubblico. Gli organizzatori consigliano di acquistare il biglietto online, così da rendere più scorrevole l’ingresso agli eventi. Si raccomanda inoltre di indossare la mascherina e di mantenere almeno un metro di distanza dagli altri partecipanti. Solo i membri dello stesso nucleo familiare potranno occupare posti a sedere contigui.

Il programma di “Teatro sull’acqua 2020”