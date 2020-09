Apre il nuovo centro delle associazioni a Buguggiate

Un nuovo futuro per l’ex-centro anziani di Buguggiate. Nella struttura da poco restaurata, sabato 26 settembre verrà inaugurato il centro di aggregazione sociale Ubuntu. Il centro sarà dedicato a tutte le associazioni, con l’obiettivo di favorire il dialogo e lo scambio tra le diverse realtà del paese.

Il centro, infatti, non sarà organizzato in zone o slot temporali riservati a singole associazioni, ma verrà anzi favorita la fruizione comune dell’intera struttura. «I ragazzi – spiega l’amministrazione comunale – potranno frequentare il centro per studiare, realizzare progetti audiovisivi e magari cogliere l’occasione per chiedere qualche consiglio all’associazione di fotografia. Tutto questo per dare vita a una preziosa collaborazione che potrebbe arricchire l’intero paese».

La stessa parola “Ubuntu” esprime bene questa idea di collettività. Il termine di origine sudafricana rappresenta la filosofia a cui Nelson Mandela e l’arcivescovo Desmond Tutu si sono ispirati per riappacificare una nazione segnata da differenze e intolleranza come il Sudafrica.

«Con questo centro – aggiunge l’amministrazione – anche noi vogliamo riaccendere un nuovo senso di comunità di cui abbiamo così tanto bisogno». All’interno del centro verranno appesi due quadri: uno per spiegare il concetto di Ubuntu e l’altro per illustrare il concetto antropologico di relativismo culturale. Inoltre, durante l’inaugurazione di sabato i rappresentanti delle associazioni firmeranno un manifesto con tutti i valori che animeranno il centro.