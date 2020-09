Bambino positivo alla scuola Foscolo, classe in quarantena

Questo pomeriggio, domenica, Ats ha comunicato l’esito positivo del tampone di un alunno che frequenta la scuola primaria Foscolo di Varese.

Immediatamente sono scattati i protocolli di sicurezza per tutti gli studenti e insegnanti della stessa classe di appartenenza del bambino positivo al covid.

Le famiglie dei compagni di classe del bambino sono state già avvisate e i bambini sono ora in quarantena fiduciaria in attesa del tampone che per ciascuno di loro sarà eseguito da Ats la prossima settimana.

Nessun provvedimento invece per i genitori dei compagni di classe del bambino.

I locali di tutta la scuola Foscolo erano già stati sanificati sabato prima dell’apertura dei seggi e verranno nuovamente sanificati prima dell’apertura dell’istituto prevista per mercoledì prossimo.

Le altre classi della scuola riprenderanno quindi le lezioni regolarmente mercoledì.

«Auguro al bambino una rapida guarigione e mando un caro saluto a tutta la famiglia. Invito tutti come sempre a mantenere alta l’attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione», le parole del sindaco Davide Galimberti.