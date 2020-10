Un’alunna positiva alla primaria Sacco: chi va in quarantena e chi no

Un altro tampone positivo nelle scuole della città di Varese: questa volta a risultare contagiata dal coronavirus è una bambina che frequenta la scuola primaria Sacco. Tutti a casa i compagni di classe. Del caso si sta occupando Ats Insubria.

A renderlo noto questa mattina, venerdì 9 ottobre, è stata l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio che ha colto l’occasione per chiarire e ribadire quali sono le procedure scolastiche per prevenire e limitare i contagi nel caso in cui un alunno o un insegnante, risultino positivi al Coronavirus e di come la quarantena si estenda solo ai contatti diretti della persona contagiata.

Si tratta della terza scuola primaria di Varese in cui si è registrato un caso di contagio. Il primo, già alla prima settimana della riapertura, era stato un bambino della primaria Foscolo.

Poi qualche giorno fa è toccato stare a casa a due classi della primaria Mazzini per un’insegnante risultata positiva al tampone, così come una collega educatrice del nido di Bizzozero che ha portato a sospendere l attività per una classe di 11 piccolissimi. Un tampone positivo anche al Liceo scientifico Ferraris, sempre qualche giorno fa.

“In tutte le scuole esiste un’aula covid, dove vengono portati tutti i bambini con febbre o sintomi sospetti. Qui i bambini aspettano che le famiglie, subito allertate, vengano a ritirare il figlio, mentre viene avvertita anche Ats per tutti i controlli del caso”, ricorda la Dimaggio.

Se il tampone risulta positivo scatta la quarantena fiduciaria per tutti i contatti diretti con l’alunno positivo (quindi i compagni di classe, ma non le loro mamme e i loro papà), chiamati tutti a eseguire un tampone di verifica.