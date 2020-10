Campagna vaccinale: il quartier generale di Varese sarà alla scuola Salvemini

Sarà la scuola media Salvemini di viale Belforte a Varese il cuore della campagna vaccinale contro l’influenza.

Tecnici del Comune e di Ats Insubria stanno lavorando per trasformare le aule scolastiche in un grande ambulatorio dove far convergere tutte le fasce di popolazione che saranno chiamate a ricevere le dosi gratuitamente secondo il piano del Servizio sanitario nazionale: anziani over 60 anni, bambini tra sei mesi e 6 anni, personale sanitario, donne in gravidanza e persone fragili per patologie.

La scuola ospiterà il punto vaccini di Ats Insubria ma anche medici di medicina generale coinvolti nella campagna che non possono offrire, nei loro studi, un’accoglienza in linea con le modalità sicurezza necessarie. Ci saranno accordi con Ats e un’organizzazione che partirà, come annunciato, tra fine ottobre e inizio novembre.

I lavori di allestimento saranno precedenti e verranno sostenuti dall’amministrazione comunale per quanto riguarda la parte logistica.

La campagna vaccinale, come richiesto da Regione, dovrà arrivare a coinvolgere un’elevata percentuale di aventi diritto: lo scorso anno non si raggiunse la quota auspicata del 75%. In Lombardia si vaccinò meno del 50% per stessa ammissione dell’assessore regionale al Welfare. Creare spazi di accoglienti e organizzati potrà incentivare gli aventi diritto a sottoporsi a vaccino.

La scuola secondaria di primo grado, che il Comune aveva indicato come spazio accessorio per chi avesse avuto problemi di aule capienti o spazi accessori. Per i prossimi due mesi, l’istituto avrà una vocazione sanitaria.