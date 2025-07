Ballardini passa il testimone a Giani: cambio al vertice del Rotary Club Varese Ceresio

Passaggio di consegne al Rotary Club Varese Ceresio: il presidente uscente Roberto Ballardini ha lasciato la guida del club a Carlo Giani, in una cerimonia tenutasi presso la sede del sodalizio all’hotel Palace di Varese. Un avvicendamento previsto, in linea con la chiusura dell’anno rotariano, che vede Giani assumere per la seconda volta la presidenza del club varesino-valceresino.

«È giunto il momento dei ringraziamenti – ha dichiarato Ballardini –. Sono passati velocemente dodici mesi dall’inizio del mio mandato, un periodo intenso e impegnativo che ho vissuto con grande partecipazione. Ringrazio in particolare il mio Consiglio Direttivo e il vicepresidente Carlo Giani, che mi hanno supportato in tutte le iniziative, oltre a tutti i soci che si sono adoperati per la realizzazione dei nostri progetti».

Ballardini ha voluto ricordare in particolare due iniziative: il progetto di formazione linguistica “Inglese per gli insegnanti delle scuole materne della Valceresio”, che attualmente coinvolge 120 docenti in un corso accreditato per facilitare l’apprendimento della lingua ai bambini; e il progetto di telemedicina per la RSA Menotti di Cadegliano Viconago, la cui realizzazione è prevista per settembre. «Siamo un Rotary Club con una forte capacità progettuale» ha sottolineato.

Nel suo intervento, il neopresidente Carlo Giani ha rivolto un messaggio ai soci: «Chiedo la collaborazione di tutti per affrontare al meglio il nuovo anno sociale, e ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Il 2025 segnerà il trentesimo anniversario della fondazione del club, un’occasione che celebreremo in modo adeguato. Il primo grande evento sarà il XIV Trofeo di Golf Rotary Club Varese Ceresio, che si terrà il 14 ottobre con la gradita partecipazione di PizzAut».

Durante la serata è stata inoltre conferita la massima onorificenza rotariana, il “Paul Harris Fellow”, a tre soci: Alessandro Dario, Enzo Cavicchioli e Mario Cecchetti, per l’impegno e la dedizione dimostrati all’interno del club.