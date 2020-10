A Varese aumentano i casi Covid e aumentano i controlli (e le sanzioni)

L’amministrazione comunale fa il punto sulla situazione Covid a Varese, dopo il decreto del governo e l’aumento dei casi di positività in città:

«Da agosto, i cittadini trovati positivi al tampone sono stati 75, e la fascia di età più colpita, contrariamente a quella della prima “ondata” di marzo che era fondamentalmente di ultrasessantenni, è ora molto più giovane: va dai 18 ai 40 anni, anche se le strutture ospedaliere, secondo quanto ci dicono sono poco affaticate dai nuovi contagi – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – Davanti alla prospettiva di una “seconda ondata” e un oggettivo aumento dei casi, abbiamo deciso di mettere in campo una serie di iniziative per far si che le regole definite dal DPCM vengano rispettate in maniera rigorosa».

«Il fatto che il numero contagi cresca e colpisca maggiormente le persone di più giovane età impone dei controlli più intensi sul territorio, compatibilmente con le nostre forze – ha spiegato Daniele Zanzi, vicesindaco e assessore alla Polizia Locale – E stavolta non ci si limiterà ad avvisare le persone che devono indossare la mascherina: scatteranno le sanzioni per quelli che non rispetteranno le nuove disposizioni. Inoltre, ci appelliamo agli esercenti e commercianti di aiutarci nel rispetto delle regole, nei luoghi di aggregazione dei giovani. Non sono poliziotti, ma sono la “prima linea” davanti a comportamenti scorretti di singoli, che possono colpire le loro attività»

Saranno due o tre pattuglie che presidieranno le zone calde del weekend: che saranno, sostanzialmente, quelle della movida, del centro città e delle manifestazioni sportive. «Avremo una pattuglia di servizio mirato anche in altri momenti, ma quelli sono i punti in cui il controllo sarà più intensificato – ha spiegato il comandante della Polizia Locale Matteo Ferrario – La sanzione per chi non indossa i dispositivi di protezione, va ricordato, ora va dai 400 ai 1000 euro».

A fianco di chi ha il potere di sanzionare, ci saranno anche i volontari della Protezione Civile, che collaboreranno nella prevenzione «pur senza avere potere sanzionatorio – come ha precisato Gianluca Gardelli – Faremo verifiche e sensibilizzazione sul rispetto delle regole. Perchè non dobbiamo aver paura del virus, se tutti rispettano le regole».

A Fare il punto della situazione anche l’assessora all’istruzione Rossella Dimaggio, che ha segnalato i casi già segnalati nelle scuole, l’ultimo dei quali è alla scuola Sacco, ha ricordato la riconversione della Salvemini in punto comunale per la vaccinazione influenzale nel periodo della somministrazione, e ha ricordato come comportarsi in caso di compagno di scuola o insegnante positivo al covid.