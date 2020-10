Covid, due casi nelle scuole a Varese. Uno al nido di Bizzozero e uno alla “Mazzini”

Due casi di positività sono stati accertati in due scuole di Varese: uno al nido “Carletto Ferrari” di Bizzozero e una docente alla primaria “Mazzini” di via Como. Immediatamente sono scattati i protocolli di sicurezza per tutti i bambini, insegnanti ed educatori delle classi coinvolte che da domani resteranno chiuse fino agli accertamenti da parte di Ats. Si tratta di una sezione del Nido di Bizzozero e due classi della primaria Mazzini.

Le famiglie sono state già avvisate e i bambini sono ora in quarantena fiduciaria in attesa del tampone che per ciascuno di loro sarà eseguito da Ats la prossima settimana.

«Purtroppo il covid è ancora tra noi e dobbiamo fare qualsiasi sforzo possibile per contenere la sua diffusione. Abbiamo attivato immediatamente tutte le procedure previste dalla normativa relative alla scuola, ma questo è il momento della massima attenzione da parte di tutti noi per non tornare ai mesi più difficili della scorsa primavera. Per questo dobbiamo rispettare tutti le regole di prevenzione, a partire dall’evitare assembramenti, usare sempre la mascherina e lavare spesso le mani. La corresponsabilità è la nostra arma più forte contro questo nemico. Il mio pensiero va ora alle persone positive a cui auguro una pronta guarigione e a tutte le famiglie delle classi coinvolte», le parole del sindaco Davide Galimberti.