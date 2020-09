Chiara Ferragni in visita a Ranco

I fan non ci hanno messo molto ad accorgersene: Chiara Ferragni venerdì 4 settembre ha fatto tappa sul Lago Maggiore. La famosissima «influencer di moda più importante al mondo», come l’ha definita Forbes nel 2017, si è fermata per pranzo in un ristorante di Ranco.

I fan che non sono riusciti a incrociarla hanno saputo della notizia direttamente dal post apparso sulla pagina Instagram della influencer, che come di consueto è stato inondato da migliaia di “cuori” nel giro di pochi minuti.

Anche la “sponda magra” del Lago Maggiore si conferma quindi sempre più luogo dei Vip, infatti appena due settimane fa Silvio Berlusconi era stato ad Angera, a pochi passi da Ranco, in visita alla sua villa sul Verbano.

Foto tratta dall’account Instagram di Chiara Ferragni