E’ nata Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Ieri sera Chiara Ferragni stava ancora attendendo il momento negli studi di Muschio Selvaggio, la trasmissione su You Tube che suo marito conduce insieme a Luis Sal.

Oggi, 23 marzo 2021, intorno alle 10 di mattina, c’era già la prima foto su Instagram di Vittoria, la sua seconda figlia, avuta insieme a Fedez.

“La nostra Vittoria” è il semplice post sul social che l’ha resa famosa nel mondo, Instagram, dove da sola raccoglie quasi 23 milioni di followers, per non parlare di quelli raccolti dalla sua famiglia (Fedez è a 11 milioni di followers, la sorella Valentina a quasi 4 milioni, la sorella Francesca oltre un milione).

La sorellina di Leone, ormai già diventato star dei social a sua volta, in meno di un’ora dall’annuncio ha già raccolto circa un milione e mezzo di like ed è già una testimonial dell’azienda di mamma: il cappellino che porta in testa ha il marchio Chiara Ferragni Collection, con l’ormai noto logo dell’occhio.

La piccola era attesissima dai fan e tutta la gravidanza della mamma, come il resto della sua vita, è stata occasione di dibattito, spesso non banale. Uno di questi è il cognome: la piccola infatti si chiama Vittoria Lucia Ferragni, come il primogenito (Leone Lucia Ferragni) perchè la scelta dei genitori è stata, per entrambi i figli, di mantenere i cognomi di tutti e due i genitori: Fedez infatti si chiama, all’anagrafe, Federico Leonardo Lucia.