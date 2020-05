Una Ferragni al Sacro Monte

Ospiti vip al Sacro Monte di Varese: il borgo è diventato infatti protagonista di Instagram grazie a una delle sorelle Ferragni, Francesca, che con il fidanzato Riccardo Nicoletti è venuta “in gita” al sito Unesco, e l’ha documentato sul notissimo social.

Francesca, che ha un milione di followers pur facendo la dentista, ha dato una straordinaria notorietà al borgo anche con un selfie in mascherina (della Band “Tre allegri ragazzi morti” per la cronaca…), con il panorama dal Sacro Monte sullo sfondo, in una delle sue stories.

Nelle foto compare anche la mamma di Francesca,Valentina e Chiara, Marina Diguardo, scrittrice – che facendo parte della famiglia “Ferragnez” è diventata star di Instagram insieme alle figlie.

Il sacro Monte di Varese si è guadagnato pure un “mi piace” da Fedez e un commento pieno di cuoricini dalla sorella Chiara Ferragni: il che può sembrare una banalità, ma in termini di visibilità turistica è un vero “colpo gobbo”.