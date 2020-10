Chiara Ferragni è incinta, i Ferragnez aspettano il secondo bambino

Chiara Ferragni è incinta.

Lo ha annunciato questa mattina (giovedì 1 ottobre) con un post di Instagram ricevendo in pochi minuti migliaia di like e commenti. L’influencer è spostata dal 2018 con il cantante Fedez e per annunciare il lieto evento hanno scelto una foto del loro primo figlio, Leone, ritratto con in mano l’immagine di una ecografia.

La famiglia Ferragnez si allarga.