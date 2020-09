Cura del viso: quale crema idratante utilizzare?

La pelle del viso ha bisogno di continue attenzioni per essere sempre al meglio. Alcune abitudini quotidiane, infatti, sono essenziali per prendersi cura della pelle del viso e vantare un colorito radioso per tutto l’anno. A partire dal lavaggio del viso, da effettuare attraverso prodotti che rispettino l’equilibrio naturale della pelle stessa. Inoltre, come sappiamo, il derma è costituito per il 70% da acqua, l’epidermide per il 15%. Per mantenere una buona idratazione cutanea è importante scegliere un trattamento quotidiano con prodotti cosmetici in grado di riequilibrare il livello di acqua nella pelle.

Inoltre è molto importante scegliere creme idratanti dei migliori marchi, come Clinique, in grado di offrire trattamenti perfetti ed efficaci sin dalle prime applicazioni. Le creme per il viso sono molto importanti oltre che per curare, anche per prevenire i problemi alla nostra pelle. Per quanto riguarda le creme ottime sono quelle ad azione idratante, detergente, ma anche trattamenti che agiscono più a fondo, come maschere specifiche e scrub esfolianti, che purificano la pelle e la liberano da tutte le impurità.

Inoltre, per proteggere la pelle dall’invecchiamento è importante usare fin da giovani una corretta protezione solare, da applicare anche in inverno, indispensabile per contrastare l’invecchiamento cutaneo. Infatti, l’esposizione ai raggi solari, che ovviamente è maggiore durante la stagione estiva, è responsabile di macchie e inestetismi che rendono la pelle brutta e avvizzita. Inoltre, i raggi solari accelerano il processo di invecchiamento della cute e danneggiano le cellule presenti nei tessuti, favorendo la formazione di macchie e rughe.

Grazie all’ampia gamma di creme presenti in commercio è possibile scegliere quelle più adatte a curare la pelle e farle agire prima che partano i processi di invecchiamento. Per una pelle secca e facile a screpolarsi ottime sono le creme viso nutrienti, mentre per la rigenerazione cellulare particolarmente indicate sono le creme arricchite con vitamine, acido ialuronico e altre sostanze corpose come l’argan.

La crema Clinique Moisture Surge

La Moisture Surge, è una delle creme viso più innovative di Clinique. Ha una consistenza gel ed è in grado di stimolare la riserva naturale d’idratazione della pelle, rendendola fresca ed allo stesso tempo leggera. Semplice, efficace e sicura, la Clinique Moisture Surge, possiede una tecnologia auto–replenishing. Ciò significa che agisce per ben 72 ore, anche dopo aver lavato il viso per più volte. Priva di profumo, anallergica. Inoltre, è adatta ad ogni tipologia di pelle, dalla più secca alla più grassa. Ciò che colpisce particolarmente della crema Moisture Surge di Clinique è certamente la sua formulazione. A differenza di tanti altri prodotti, presenta una texture super leggera, che non appesantisce in alcun modo la pelle, soprattutto delicata e non unge. Senza contare il fatto che sia priva di profumo e alcol, non recando alcun tipo di nausea olfattiva.