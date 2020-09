Detenzione e spaccio: la Polizia denuncia due uomini a Luino

Due uomini di 32 e 24 anni, entrambi cittadini italiani, sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dagli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del settore Polizia di Frontiera di Luino, al termine di un’operazione avvenuta lo scorso 9 settembre ma resa nota solo oggi, martedì 15.

A far scattare i controlli è stato il fare sospetto dei giovani, notati ad aggirarsi in alcuni bar del centro di Luino: una serie di soste – intervallate da spostamenti sull’auto di uno dei due – di pochi minuti in ciascun esercizio. Gli agenti sono quindi entrati in azione per un controllo: al conducente della vettura è stata trovata addosso una modica quantità di cocaina, cedutagli dall’amico già noto per reati in materia di stupefacenti. Il secondo soggetto, allontanatosi poco prima dell’arrivo dei poliziotti, è stato rintracciato poco dopo all’interno di un esercizio commerciale della zona.

Le successive perquisizioni avvenute nelle abitazioni dei due uomini hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 40 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 600 euro in banconote di vario taglio provenienti – secondo la Polizia – dall’attività illecita di spaccio. Le due persone coinvolte sono quindi state denunciate a piede libero.