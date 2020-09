Dumenza, vandalizzato l’antico lavatoio, paese indignato

Vergogna. Schifo. Rabbia.

Un coro grande quanto un intero paese, pochi residenti ma molto amore attorno ai luoghi conservati dal tempo.

Per questo a Dumenza, piccolo centro del Luinese, da giorni non si parla d’altro, da quando, un paio di giorni fa la comunità si è accorta che qualcuno armato di spray e molta maleducazione aveva vandalizzato con scritte e pasticci l’antico lavatoio “del falegname“.

«Qualcuno si è divertito a scrivere con la bomboletta sui muri del lavatoio dietro la falegnameria. E’ un vecchio lavatoio a “ginocchio” abbastanza raro da trovare in giro e che il Comune a suo tempo aveva recuperato e sistemato», spiega il sindaco Corrado Nazario Moro, che parla, sì, di «ragazzate», ma in realtà azioni molto gravi che testimoniano l’assenza di rispetto per la cultura locale dovuto alla totale mancanza di educazione.

La questione è arrivata sui social dove i residenti, indignati, si scagliano contro i responsabili manifestando appunto schifo, rabbia e profondo senso di vergogna per chi si è macchiato di questo gesto.