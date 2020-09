Galimberti intervistato da Italia Viva

Le interviste via facebook di Varese IV Live, il canale streaming del gruppo di Italia Viva Varese, continuano con il primo cittadino Davide Galimberti.

E per prima cosa il sindaco risponde a una domanda personale: l’intervistatore Tommaso Girotti gli chiede infatti quanto sia impegnativa la sua attività per la città capoluogo. «Bisognerebbe chiederlo ai miei familiari – risponde Galimberti – ma tutte le mattine non vedo l’ora di andare in Comune per riprendere il mio lavoro, incessante. Del resto il sindaco e l’amministrazione comunale sono il primo presidio a cui i cittadini si rivolgono quando hanno un problema, specie in periodi di crisi come quelli vissuti in questi mesi».

Nel corso dell’intervista, visionabile integralmente sulla pagina facebook di Italia Viva Varese, il sindaco di Varese ripercorre i mesi del lockdown e ringrazia le realtà solidaristiche del territorio: «Essenziale –dichiara – La rete sinergica sviluppata tra le associazioni ed il Comune».

Poi il dialogo si sposta sulle opere pubbliche avviate dalla sua Amministrazione, alcune già in corso di realizzazione, altre vedranno la luce nel prossimo futuro: «Con la ristrutturazione del comparto stazioni – dice a riguardo Galimberti – raggiungiamo un risultato storico per la nostra città, potendo anche riqualificare diverse aree limitrofe alle stazioni stesse e mettendo Varese in connessione con il territorio circostante».

E sulla ristrutturazione di Piazza Repubblica: «Riporteremo il mercato nel centro della città, determinando un forte impulso per il commercio cittadino». Ancora in tema di opere pubbliche, Galimberti cita la ristrutturazione della Caserma Garibaldi, che «Contribuirà – afferma – a cambiare volto al centro di Varese», l’ampliamento dell‘illuminazione pubblica con la tecnologia led, che ha permesso al Comune notevoli risparmi in termini economici, e il meno noto rifacimento di parte delle tubature idriche che determinavano la perdita di molta acqua.

Guarda al futuro Galimberti: «Bisogna puntare sempre più sull’Università che rappresenta una opportunità per Varese. Grazie ad un finanziamento che abbiamo ottenuto potremo realizzare un nuovo studentato e riqualificare edifici nel rione di Biumo da adibire a residenze per studenti. Non solo. Varese ha una posizione strategica nell’area insubrica, dove possiamo diventare un’ambita soluzione residenziale di riferimento per Milano, Como e la Svizzera».

In chiusura il sindaco cita alcuni dei suoi prossimi obiettivi amministrativi: «Il nostro impegno dovrà focalizzarsi sul miglioramento dell’accesso alla città e sulla realizzazione di interventi di livello territoriale da finanziarsi con le risorse europee del Recovery Fund».