Gallarate, si ribalta con l’auto e devasta la recinzione di una casa

Alle 2.15 di questa notte il signor Marco Z. era nel letto di casa sua a Gallarate in via Cesare Correnti al civico 12.

Un minuto dopo in pigiama guardava la scena in strada: auto ribaltata, muro di cinta sgretolato, per terra pezzi di specchietto e di mattoni e in lontananza le luci azzurre dei lampeggianti che arrivavano.

Un solo veicolo coinvolto, una Panda con all’interno un uomo di 54 anni ferito non in maniera grave.

«Ci risiamo», dice il residente a Varesenews. «Non è la prima volta che le auto che passano di qui rischiano di ribaltarsi o di andare contro le recinzioni delle case, producendo danni.

La via Cesare Correnti, strada del rione gallaratese di Arnate, in quel punto risulta piuttosto stretta.

«Chiediamo che si prendano provvedimenti subito per evitare lo sfrecciare delle auto in questo tratto, particolarmente pericoloso», dice a Varesenews il residente.

«Qui ci sono in diverse ore della giornata persone a piedi che rischiano, come i bambini del vicino nido e scuola materna, e i loro genitori».

Sul posto, per mettere in sicurezza il veicolo e la scena dell’incidente e rilevare il sinistro hanno operato i vigili del fuoco e il personale del commissariato cittadino.