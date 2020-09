Il “Babbo Sorriso” è di Castelveccana e si chiama Emanuele

C’era anche un concorrente di Castelveccana tra quelli in concorso per il “Babbo più Bello d’Italia 2020”. La kermesse si è tenuta nei giorni scorsi in Riviera Romagnola e ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Emanuele Manzo, 34 anni, florovivaista. A lui è stata consegnata la fascia di “Babbo Sorriso”. Emanuele è padre di Aurora Mia di 5 anni.

Il premio di “Babbo più bello dell’anno” è invece andato a Alessio Chiriano di 37 anni di Parma. Le premiazioni della 26esima edizione della manifestazione si sono tenute il 12 settembre all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare in Riviera Romagnola.