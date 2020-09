Il Lago Maggiore arriva sui barattoli di Nutella

Il Lago Maggiore apparirà sui vasetti di Nutella in occasione dell’iniziativa “Ti amo Italia“.

In totale saranno 30 i vasetti in edizione limitata decorati coi luoghi più suggestivi di ogni regione italiana, che a ottobre appariranno sugli scaffali dei supermercati. Per il Piemonte le località selezionate sono state le Langhe, il Monte Rosa e ovviamente il Lago Maggiore. Per la Lombardia si è invece scelto il Lago di Como

Un Qr code stampato su ogni vasetto permetterà ai consumatori di visitare virtualmente in 3D i luoghi raffigurati attraverso una piattaforma digitale. All’interno di questo portale gli utenti potranno anche mettere alla prova le proprie conoscenze sul territorio, la storia e la cultura. A disposizione dei consumatori ci saranno anche dei video di ricette tratte dalla tradizione culinaria italiana rivisitate da Nutella.