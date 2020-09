Investita da un’auto in centro, muore una donna

Non c’è stato nulla da fare per la donna travolta da un’automobile nella tarda mattina di oggi, sabato 26 settembre. L’incidente è avvenuto in Via Sant’Antonio, vicino a Via Largo Camussi, intorno alle 11 e 50 in pieno centro storico.

Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio. I rilievi sono tutt’ora in corso.