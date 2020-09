Live painting sul muro del Lungolago con MAD Muri Artistici Diffusi

Il progetto rivolto ai giovani di Lavena Ponte Tresa giunge all’evento conclusivo. Sabato 5 settembre dalle 11 lungo le sponde del Lago Ceresio il muro della passeggiata ospiterà un grande evento performativo che coinvolgerà i quattro artisti coinvolti Seacreative, Sten, Stuer e Gep Caserta insieme ad altri dodici artisti invitati e i giovani che hanno partecipato a MAD. Insieme daranno vita a una giornata di live painting su quella che poi sarà la hall of fame uno spazio pubblico e libero i cui i ragazzi possano sperimentare la propria creatività artistica.

Un’occasione da non perdere anche per il pubblico che potrà vedere lavorare live gli artisti.

Dopo l’interruzione forzata dovuta all’emergenza sanitaria MAD 21037 ha ripreso in piena sicurezza gli incontri con gli artisti e la realizzazione delle opere nei mesi di maggio e giugno per concludere il progetto con la fine dell’estate.

MAD è l’acronimo di Muri Artistici Diffusi e proprio su alcuni muri della città gli artisti hanno realizzato le loro opere. Il numero 21037 in qualità di Codice di Avviamento Postale di Lavena Ponte Tresa vuole contestualizzare l’intervento proprio nella bella cittadina affacciata sul Lago Ceresio.

La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città, di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo. Partendo dalla comprensione dell’arte urbana i giovani possono avere l’occasione di provare a dipingere, riscoprire la propria creatività e vivere da cittadini attivi la propria realtà sociale.

D’altronde Nick Kozak affermava “La street art non solo è arte, ma è la più diffusa forma d’arte degli spazi pubblici del pianeta. Qualcosa di veramente importante sta accadendo sui muri delle nostre città, e non è necessario un biglietto per vederlo”.

MAD 21037 è un progetto promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione WgArt, che ha voluto coinvolgere i giovani nel nome della Street Art.

HALL OF FAME

5 Settembre 2020 dalle ore 11

Muro della passeggiata del Lungolago

Comune di Lavena Ponte Tresa e WgArt

MAD 21037 è anche su Instagram @madwgart #mad21037